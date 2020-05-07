وزير الرياضة يوجه بالتحقيق في تعاطي رباعين عراقيين للمنشطات

2020/05/07 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مدير عام دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي في وزارة الشباب والرياضة حيدر رحيم وهاب، الخميس (07 ايار 2020)، ان وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض وجه بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع تعاطي المنشطات لعدد من لاعبي المنتخب العراقي برفع الاثقال.

وقال وهاب في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "اللجنة باشرت عملها والتقت باللاعبين المتعاطين، فضلًا عن الملاك الاداري والمالي للاتحاد العراقي برفع الاثقال، لبحث اسباب التعاطي وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك، ثم رفع التوصيات الى وزير الشباب والرياضة بشأن تقصير الجهة التي سببت هذه الانتكاسة في الاتحاد العراقي المركزي لرفع الاثقال".

واضاف ان "دائرة الطب الرياضي تعمل مع اللجنة العراقية لمكافحة المنشطات على هذا الملف ضمن المعايير الدولية، وان مهام اللجنة تتضمن توعية ومراقبة وفحص اللاعبين عبر خطة سنوية تعد مسبقا، ويشارك فيها اعضاء من الملاكات الطبية للدائرة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية".

وأوضح وهاب أنه "من خلال العمل الدوري للجنة العراقية لمكافحة المنشطات ثبت لدينا حالات تعاطي لعدد من اللاعبين ومن مختلف الاتحادات المركزية، وهناك متابعة للاجراءات التحقيقية مع لجنة ادارة النتائج التابعة لإقليم غرب اسيا لمكافحة المنشطات لإجراء التحقيقات وإتخاذ العقوبات بحق اللاعب المتعاطي".

وكان الاتحاد الدولي لرفع الاثقال قد أعلن عن تعاطي ثلاثة رباعين عراقيين للنشطات.

بغداد اليوم _ بغداد

ردت رابطة اللاعبين الدوليين في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء،(6 مايس 2020) على تغريدة في الحساب الشخصي لرئيس حزب الحل جمال الكربلولي، والتي سخر فيها من ترشيح اللاعب الدولي عدنان درجال، لمنصب وزير الشباب والرياضة في

بغداد اليوم- متابعة

وافقت الحكومة الألمانية لرابطة الدوري المحلي لكرة القدم، على استئناف المباريات من دون جمهور بدءا من منتصف مايس الحالي، بعد توقفها منذ نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "يمكن اس

بغداد اليوم - متابعة

يعتقد تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بأن تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في حال عدم استكمال المسابقة، لن يكون عدلاً، مشدداً على أن فريقه كان الأفضل طوال الموسم الراهن.

ويرى كورتوا بأن اللقب يجب أن يذهب إلى ريال مدريد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الرياضة يوجه بالتحقيق في تعاطي رباعين عراقيين للمنشطات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الرياضة يوجه بالتحقيق في تعاطي رباعين عراقيين للمنشطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).