تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا في الدوري الاماراتي

2020/05/07 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تقارير صحفية إماراتية، النقاب عن إصابة محمد جمال، لاعب فريق “حتا”، المُعار لصفوف نادي الإمارات، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى، بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.ونشرت جريدة “البيان الإماراتية” عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات، أن “الفحوصات التي أجراها اللاعب صاحب الـ 30 عامًا قد أثبتت إصابته بالفيروس، ويتلقى العلاج الآن في أحد […]

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