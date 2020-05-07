شاهد .. مصوران عراقيان يحصدان جائزة عالمية

2020/05/07 | 11:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد المصور العراقي أحمد لازم جائزة المركز الأول في المسابقة {صور من المنزل}، التي ينظمها المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، في أسبوعها الثالث، عن لقط...

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