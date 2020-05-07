الكاظمي ودياب.. “بدلة واحدة” وتجربة مستنسخة!

2020/05/07 | 11:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملاك عبد الله

مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة العراقي.



قٌضيَ الأمر.



ما كان متوقعٌاً منذ لحظة تكليفه، صار أمراً واقعاً.



سمحت معطيات داخلية وخارجية بتمرير كابينته، بعكس ما حصل مع كل من محمد علاوي وعدنان الزرفي.

يشي تمرير كابينة مصطفى الكاظمي في العراق بمناخ عام من التهدئة في الساحة العراقية.



لعل ا...

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