دع لنا القيادة وتمتع بــ

2020/05/07 | 11:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم/ ضياء ابو معارج الدراجي

للاسف الشديد وضعنا حملنا و ثقلنا على مجموعة اعتقدناها قادرة على قيادة البلد نحو بر الامان لكنها خذلتنا بكل معنى الكلمة كيف لا وهي تنتمي الى بلد لطالما خذل قامات عملاقة فمن نحن مقارنة مع علي امير المؤمنين واولاده الحسن والحسين عليهم السلام كان لا بد لنا ان ندرك ان القو...

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