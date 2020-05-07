ظريف مهنئاً الكاظمي: إيران تقف دائماً مع الشعب العراقي

2020/05/07 | 11:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة هنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، بعد تمرير حكومته في مجلس النواب، فيما أكد أن إيران تقف دائماً مع الشعب العراقي.وقال ظريف في تغريدة عبر منصة "تويتر": "مبروك لرئيس الوزراء وحكومته والبرلمان، والأهم شعب العراق، بمناسبة النجاح في تشكيل حكومة جديدة".وأضاف، أن "إيران تقف دائما مع الشعب العراقي واختيار الإدارة".وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي في التاسع من نيسان العام الجاري، بعد اعتذار المكلف السابق عدنان الزرفي، عن تشكيل الحكومة واتمام المهمة.

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