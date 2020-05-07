عواصف ترابية وأمطار.. تعرف على حالة الطقس للأيام الثلاثة المقبلة

2020/05/07 | 11:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزلي، اليوم الخميس، حالة الطقس اليوم واليومين المقبلين في عموم البلاد.وقالت الهيأة في بيان، إن "طقس اليوم الخميس، سيكون صحواً مع قطع من الغيوم، وارتفاع قليل في درجات الحرارة، فيما يكون طقس المنطقة الشمالية، غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، بينما المنطقة الجنوبية يكون الطقس فيها صحو ولا تغيير في درجات الحرارة".وأضافت، ان "طقس يوم غد الجمعة، سيكون في المنطقة الوسطى صحو مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، وفي المنطقة الشمالية يكون الطقس صحو مع قطع من الغيوم وارتفاع في درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية يكون الطقس صحواً يتحول خلال الليل إلى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع أيضاً".وأشارت الهيأة، إلى ان "طقس السبت المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئي وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متعددة قد تكون رعدية أحياناً ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، وتتسبب الرياح بتصاعد الغبار في بعض الأماكن مع فرصة لحدوث عواصف ترابية، بينما يكون طقس المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متعددة تكون رعدية أحياناً ولا تغيير في درجات الحرارة وتتسبب الرياح بتصاعد الغبار في بعض الأماكن، أما طقس المنطقة الجنوبية، فيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً مع تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن، ولا تغيير في درجات الحرارة".

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