الشباب تعلن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن تعاطي المنشطات لعدد من لاعبي منتخب رفع الأثقال

2020/05/07 | 11:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن مدير عام دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي في وزارة الشباب والرياضة حيدر رحيم وهاب، ان وزير الشباب والرياضة احمد رياض وجه بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع تعاطي المنشطات لعدد من لاعبي المنتخب العراقي برفع الاثقال.وقال وهاب في بيان للوزارة، تلقته “العهد نيوز” ان “اللجنة باشرت عملها والتقت باللاعبين المتعاطين، فضلًا […]

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