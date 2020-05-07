خلية الازمة في بابل تقرر فتح المزارات الشيعية في اوقات محددة

2020/05/07 | 11:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابلعقدت خلية الأزمة في محافظة بابل، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري لمناقشة الأوضاع في المحافظة وآلية التصدي لجائحة كورونا.واتخذت الخلية عدد من المقررات وهي:١- استمرار حظر التجوال الشامل في منطقتي الشجيرية التابعة لناحية الإسكندرية وحي الزراعة التابع لناحية أبي غرق.٢- فتح المزارات الشيعية في أوقات معينة صباحا وعصرا على أن تتولى الأمانة العامة للمزارات […]

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