المفوضية تكشف عن حراك ونشاطات لترتيب صفوفها استعدادا للانتخابات

2020/05/07 | 11:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، عن انجاز اعضاء اللجنة العليا مقابلات وظيفية مع موظفيها في المحافظات كافة الراغبين بشغل مناصب ادارية وفنية في المفوضية.وقالت المفوضية في كلمتها الاسبوعية، إنه “بخطى مدروسة في بناء الهيكل التنظيمي والنظام الاداري الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن خلال دائرة تلفزيونية مغلقة أنجز أعضاء اللجنة العليا […]

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