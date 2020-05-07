مع انتشار كوفيد-19.. الصين تسجل ارتفاعا غير متوقع في الصادرات

2020/05/07 | 11:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أرقام رسمية نشرت، اليوم الخميس، أن صادرات الصين سجلت ارتفاعا غير متوقع في نيسان الماضي بنسبة 3.5%، على الرغم من تراجع الطلب الخارجي مع انتشار وباء كوفيد-19.وقالت إدارة الجمارك الصينية، إن الواردات تراجعت بنسبة 14.2% عن ما كانت عليه قبل عام، مسجلة بذلك انخفاضا حادا عن مستواها الشهر الماضي.وجاءت البيانات مخالفة لتوقعات المحللين، الذين […]

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