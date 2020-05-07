محافظ صلاح الدين يأمر باعفاء عجلات التكسي من الزوجي والفردي

2020/05/07 | 11:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، الخميس، اعفاء عجلات التكسي من نظام الزوجي والفردي.وقال خليل في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “قراره جاء من اجل تخفيف المعاناة عن المواطنين والمزارعين وتنفيذا للمناشداتهم”.وأضاف أنه، “تم التوجيه بفتح جسر السندية الواقع بين ناحية الحاتمية صلاح الدين ومحافظة ديالى من الساعة السابعة صباحآ […]

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