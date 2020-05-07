عبرة.. فهل يعتبرون؟

2020/05/07 | 11:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي علي مقولة لطالما سمعناها في أكثر من محفل..وقرأناها في أكثر من مقال..وبدورنا رددناها في أكثر من مقام، تلك هي؛ “العبرة لمن اعتبر”..ذلك أن حياتنا ملأى بتقلب...أكمل القراءة ←

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