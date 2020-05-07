اخبار سارة من النجف.. لا إصابات جديدة لليوم الثاني على التوالي

2020/05/07 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، عدم تسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة لليوم الثاني على التوالي، بعد إجراء فحوصات لـ279 حالة مشتبه بها.وقالت الدائرة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “مختبر الصحة العامة في النجف قام بإجراء 279 فحصاً لحالات مشتبه بها، وتبين من خلال الفحوصات عدم […]

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