2020/05/07 | 11:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بواقع 1284 إلى 166091 إصابة.وأشار المعهد إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 7119 بزيادة 123 حالة عن اليوم الماضي.وتمثل هذه الأرقام ارتفاعا لمعدل الإصابات اليومي، وانخفاضا لعدد الوفيات مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد 947 إصابة و163 حالة وفاة.وكانت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 1284 إصابة جديدة بكورونا والوفيات تتجاوز 7 آلاف في ألمانيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 1284 إصابة جديدة بكورونا والوفيات تتجاوز 7 آلاف في ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).