كورونا يتسبب بتخفيض قيمتي مبابي ونيمار بنسبة 20%

2020/05/07 | 11:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت منصة كيه بي إم جي للتحليل المالي في عالم كرة القدم، أن قيمة اللاعب الفرنسي الدولي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ستنخفض بنسبة 20% في الموسم المقبل عن القيمة الحالية للاعب بسبب تأثيرات أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة أنباء أوروبا برس، نقلاً عن هذه المنصة أن “أزمة […]

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