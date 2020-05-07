2020/05/07 | 11:28 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشفت منصة كيه بي إم جي للتحليل المالي في عالم كرة القدم، أن قيمة اللاعب الفرنسي الدولي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ستنخفض بنسبة 20% في الموسم المقبل عن القيمة الحالية للاعب بسبب تأثيرات أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة أنباء أوروبا برس، نقلاً عن هذه المنصة أن “أزمة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يتسبب بتخفيض قيمتي مبابي ونيمار بنسبة 20%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشفت منصة كيه بي إم جي للتحليل المالي في عالم كرة القدم، أن قيمة اللاعب الفرنسي الدولي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ستنخفض بنسبة 20% في الموسم المقبل عن القيمة الحالية للاعب بسبب تأثيرات أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة أنباء أوروبا برس، نقلاً عن هذه المنصة أن “أزمة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يتسبب بتخفيض قيمتي مبابي ونيمار بنسبة 20%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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