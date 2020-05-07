الفوضى والتخبط

2020/05/07 | 11:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عزام الأنصاري ( وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ) صدق الله العظيم ١- افراد الشعب العراقي ومكوناته العزيزه من العرب والاكراد والتركمان والمسلمين والاديان الاخرى...أكمل القراءة ←

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