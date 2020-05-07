أسلحة تركيا تبدأ بالتتريك ولا تنتهي بالمياه

2020/05/07 | 11:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عديدة هي الأدوات التي استخدمتها أطراف الحرب السورية منذ نشوبها ربيع العام 2011 وتنوعت بين العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية.ويمكن إضافة سلاح الحصار والتجويع والحرمان من أبسط مقومات الحياة، وفي مقدمتها المياه، إلى تلك الأدوات،…

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