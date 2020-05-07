نصيف: حكومة الكاظمي ستكون تحت المجهر

2020/05/07 | 12:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت النائبة عالية نصيف، الخميس، على أهمية أن تكون حكومة الكاظمي بمستوى المسؤولية في ظل التحديات الكبيرة التي يمر بها البلد، مبينة أن الأداء الحكومي سيكون تحت المجهر خلال الفترة القادمة لوجود معارضة إيجابية تراقب وتسجل ملاحظاتها بشكل دقيق .وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “القوى السياسية التي لم تصوت […]

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