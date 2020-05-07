بعد رفض عدة شخصيات، الكاظمي ينال ثقة البرلمان

2020/05/07 | 12:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد عقد يوم امس البرلمان العراقي في العاصمة بغداد جلسته بحضور 266 نائب للتصويت على كابينة مصطفى الكاظمي وتمت الموافقة على كابينته الوزارية حيث جرى التصويت على 15 وزارة وكالتالي: 1- خالد بتال وزيراً للتخطيط 2- جمعة عناد وزيراً للدفاع 3- نازين محمد وزيرة للإعمار والإسكان 4- عثمان الغانمي وزيراً للداخلية 5- …

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