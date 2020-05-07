الحشد يعثر على مخبأ للسلاح شرق بعقوبة

2020/05/07 | 12:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثر اللواء 23 بالحشد الشعبي، الخميس، على مخبأ للسلاح شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من الفوج النهري التابعة للواء 23 بالحشد الشعبي نفذت، صباح اليوم، عملية أمنية بجانب بحيرة حمرين قرب تل بردان شرق بعقوبة”.وأضاف البيان، أن “القوة تمكنت خلالها من العثور على مخبأ […]

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