2020/05/07 | 12:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط: توزيع منحة الطوارىء بدءا من الغد وصرفها على شكل وجبات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 12:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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