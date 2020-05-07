وزارة التخطيط تحدد موعد صرف منحة التكافل الإجتماعي

2020/05/07 | 12:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن فريق منحة التكافل الاجتماعي، في وزارة التخطيط، الخميس، الانتهاء من تدقيق ومقاطعة اسماء المتقدمين عليها، لافتاً الى أن موعد صرفها سيكون غداً الجمعة.

وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنها أنتهت من تدقيق ومقاطعة اسماء المتقدمين، وتحديد الأسر المستحقة وفقاً لشروط المنحة وتثبيتها بقاعدة البيانات.

وأضاف البيان أنها حددت "الأسر المستحقة وفقاً لشروط المنحة وتثبيتها بقاعدة البيانات، لافتةً الى "استكمل الفريق آلية مبسطة جداً لايصال المستحقات المالية للمستحقين عبر منافذ التوزيع التي اقرّها البنك المركزي والمنتشرة في عموم العراق".

وأوضح البيان: "سيتلقى المستحقون رسائل نصية عبر ارقام هواتفهم ، تتضمن تحديد مبلغ الاستحقاق وأقرب منفذ لاستلام المبلغ، وابتداءً من مساء يوم غد الجمعة ٨-٥-٢٠٢٠ وعبر وجبات موزعة على جميع المحافظات بهدف الحيلولة دون اي تجمعات للمواطنين المشمولين عند منافذ التوزيع".

وتابع البيان "كما سيتم التحقق من الصرف عند إطلاقه إلكترونيا في نفس اللحظة، فيما ستكون هناك قنوات للتواصل مع اللذين تتولد لديهم اي معوقات، عند استلامهم المبلغ، لمعالجتها بشكل فوري".

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