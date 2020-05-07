نوّاب: حكومة الكاظمي لن تحقق وعدها بالانتخابات المبكرة والأحزاب الحاكمة لا ترغب بإجرائها

2020/05/07 | 12:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعوا استمرارها حتى 2022 وإكمال الدورة الحالية بغداد – وعد الشمري:أكد نواب، أمس الأربعاء، صعوبة تحقيق حكومة مصطفى الكاظمي وعودها بالتهيئة لانتخابات مبكرة اذا مررت في مجلس النواب، وعدّوا الحديث عنها لـ “الاستهلاك الإعلامي وامتصاص غضب الشارع”، مشددين على عدم وجود إرادة سياسية لإجرائها، مبينين أن المؤشرات تظهر إكمال الدورة الانتخابية الحالية إلى عام 2022.وقال ...

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