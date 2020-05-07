استئناف الدوام الوظيفي وتخفيض رواتب الدرجات الخاصة في إقليم كردستان

2020/05/07 | 12:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديدقررت حكومة اقليم كردستان امس الاربعاء، المباشرة في الدوام بالدوائر الرسمية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.وذكر بيان لحكومة الإقليم اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه، ان”حكومة اقليم كردستان قررت مباشرة الدوام في الدوائر الرسمية باستثناء الجامعات والمدارس بداية من يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من الشهر الحالي”.واضاف البيان، انها”قررت ايضا تخفيض رواتب اصحاب ...

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