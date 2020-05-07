2020/05/07 | 12:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد:طالبت عضو مجلس النواب الاسبق عتاب الدوري، الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة بحق المعتقلين والسجناء خشية من تفشي فايروس كورونا.وقالت الدوري في بيان صحفي تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “صدور امر بالعفو الخاص بحق آلاف المعتقلين والسجناء المشمولين به يستغرق وقتا طويلا فالأولى ان يتم منح المشمولين من المعتقلين والسجناء اجازات دورية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبة باجازات دورية للمعتقلين والسجناء خشية من تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبة باجازات دورية للمعتقلين والسجناء خشية من تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).