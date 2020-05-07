عملية دولية واسعة للإنتربول تسفر عن ضبط 19 ألف قطعة أثرية مهربة

2020/05/07 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة الإنتربول توقيف حوالي 100 شخص والعثور على 19 ألف قطعة أثرية خلال عملية دولية واسعة لمكافحة تهريب الأعمال الفنية والآثار في 103 بلدان.ومن بين المضبوطات عملات نقدية قديمة وقطع أثرية وخرفيات وأسلحة قديمة “متأتية من عمليات نهب في بلدان تعاني الحرب أو مسروقة من متاحف ومواقع أثرية، بحسب بيان أصدرته منظمة الشرطة […]

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