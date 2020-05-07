صباح عبد: مشاكل اتحاد الكرة انعكست سلبا على الحكام

2020/05/07 | 12:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الحكم الدولي السابق صباح عبد أن مشاكل اتحاد كرة القدم انعكست بشكل سلبي على عمل الحكام.

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