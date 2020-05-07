الوطنية يتجه لخيار المعارضة داخل البرلمان

2020/05/07 | 12:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ائتلاف الوطنية، اليوم الخميس، عن اللجوء الى خيار المعارضة داخل البرلمان.

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