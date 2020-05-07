السهيل يسلم مهام وزارة التعليم العالي للوزير الجديد

2020/05/07 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

سلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، قصي السهيل، الخميس (07 أيار 2020)، مهام الوزارة الى الوزير الجديد نبيل كاظم، بعد التصويت على تمرير حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، قصي السهيل، سلم مهام الوزارة للوزير الجديد نبيل كاظم".

وعقد البرلمان جلسة التصويت في وقت متأخر من ليل الأربعاء، على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 255 نائباً، من دون حضور ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي، وعدد من نواب كتلة صادقون.

ومنح البرلمان العراقي، الثقة لأعضاء حكومة الكاظمي لوزراء (الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمي، والمالية علي عبد الامير علاوي، والتخطيط خالد نجم، والاعمار والاسكان نازلين محمد، والصحة حسن محمد عباس، والكهرباء ماجد مهدي علي، والتعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، والنقل ناصر حسين بندر، والشباب والرياضة عدنان درجال، والصناعة منهل عزيز والاتصالات اركان شهاب، وعادل حاشوش وزيراً للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيراً للموارد المائية وحميد مخلف وزيراً للتربية.

وبقيت خمس وزارات لم يصوت عليها أعضاء مجلس النواب وهي (التجارة والزراعة والهجرة والمهجرين والعدل والثقافة)، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.

بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزارة التخطيط، الخميس (07 أيار 2020)، أن المستفيدين من منحة الطوارئ سيتلقون رسائل عبر هواتفهم اعتباراً من يوم غد الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق منحة التكافل الاجتماعي الذي أقرته اللجنة ال

بغداد اليوم- ديالى

طالب قائممقام قضاء الخالص(15كم شمال بعقوبة)، بمحافظة ديالى، عدي الخدران، الخميس (07 أيار 2020)، بالتريث في إعادة جسر "السندية" الرابط بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال الخدران في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان " ج

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزلي، الخميس (07 أيار 2020)، حالة الطقس اليوم واليومين المقبلين في عموم البلاد.

وقالت الهيأة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "طقس اليوم الخميس، سيكون صحواً مع قطع من الغيوم، وارتفاع ق

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