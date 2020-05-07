وزير الخارجية البريطاني: حكومة الكاظمي سوف تحظى بدعمنا التام

2020/05/07 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سوف تحظى بدعم بريطانيا التام.

وهنأ راب، عبر تغريدة على منصة تويتر، مصطفى الكاظمي، على توليه منصب رئيس الوزراء، قائلا: "سوف تحظى حكومته بدعم تام من المملكة المتحدة، في معالجتها للتحديات الاقتصادية والصحية والأمنية الراهنة".

وأضاف: "نتطلع قدما إلى مواصلة الشراكة الوثيقة بين العراق وبريطانيا".

وكان مجلس النواب قد صوت، في وقت سابق من الخميس، على تمرير حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي ادت اليمين الدستورية ايذانا ببدء مهامها رسمياً.

ومنح المجلس ثقته لوزراء الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي والمالية علي عبد الامير علاوي والتخطيط خالد نجم والاعمار والاسكان نازلين محمد والصحة حسن محمد عباس والكهرباء ماجد مهدي علي والتعليم نبيل كاظم عبد الصاحب والنقل ناصر حسين بندر والشباب والرياضة عدنان درجال والصناعة منهل عزيز والاتصالات اركان شهاب.

ومنح البرلمان ثقته ايضاً لعادل حاشوش وزيراً للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيراً للموارد المائية وحميد مخلف وزيراً للتربية.

ولم يصوت البرلمان على منح الثقة لوزير التجارة نوار نصيف ووزير الثقافة هشام صالح داود، واسماعيل عبد الرضا اللامي كوزير للزراعة وثناء حكمت ناصر كوزير للهجرة والمهجرين، كلك لم تحصل الموافقة على المرشح لوزارة العدل عبد الرحمن مصطفى.

وأجل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.

بغداد اليوم- بغداد

أكد السفير التركي، فاتح يلدز، الخميس (07 ايلول 2020)، استعداد بلاده للعمل مع الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال يلدز في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "نرحب بحصول الحكومة الجديدة في ا

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن محافظة البصرة، عامر الفايز، الخميس، إن نواب البصرة طالبوا بوزارة أخرى مع وزارة النفط، من الوزرات المتبقية، وعددها 7 وزارات، مبيناً انه لم يطرح اسم مرشح بصري لحد الان وسيقدم نواب البصرة ورئيس الوزراء مرشحين.

وذكر

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان محمد قادر، الخميس (7 أيار 2020)، أن خطورة فيروس كورونا ماتزال مستمرة ولا يمكن المجازفة بعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل في الإقليم.

وقال قادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

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