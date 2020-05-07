السفير التركي يؤكد استعداد بلاده للعمل مع حكومة الكاظمي ويحدد 4 ملفات ذات أولوية

2020/05/07 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد السفير التركي، فاتح يلدز، الخميس (07 ايلول 2020)، استعداد بلاده للعمل مع الحكومة الجديدة برئاس...





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