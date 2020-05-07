بعد توقف ليوم .. استئناف العمل بمنفذ حدودي بين اقليم كوردستان وايران

2020/05/07 | 12:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن حاكم مدينة قصرشيرين بمحافظة كرمانشان في ايران ،مرادعلي تاتار، ان عملية الصادرات عبر منفذ برويزخان الحدودي الرسمي مع اقليم كوردستان والتي توقفت منذ يوم امس جراء اعتصام سواق الشاحنات العراقيين، استؤنفت من جديد صباح اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "ارنا" الرسمية عن تاتار قوله، ان عمليات التبادل التجاري وتفريغ وشحن السلع في حدود برويزخان عادت الى طبيعتها اليوم (الخميس) وذلك بعد توقف استغرق يوما واحدا.

واوضح، ان سواق الشاحنات العراقيين بدأوا امس اعتصاما على قرار سلطات في هذا البلد بالزامهم تسديد مبلغ "تامين الدخول الى ايران".

واكد هذا المسؤول في محافظة کرمانشان، ان توقف الصادرات في معبر برويزخان الرسمي يعود الى المشاكل الداخلية في العراق ولا صلة للموضوع بالسلطات الايرانية.

يذكر ان معبر برويزخان الحدودي الرسمي، يحظى باهمية ستراتيجية في مجال الصادرات، ويسجل يوميا عبور الف و200 شاحنة نقل الى اقليم كوردستان.

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