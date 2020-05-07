عبدالمهدي يوجه رسالة حارة إلى الكاظمي

2020/05/07 | 12:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد نيله ثقة الحكومة داخل قبة البرلمان....

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