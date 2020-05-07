البطالة المزمنة في العراق والعمالة الأجنبية الوافدة . - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/05/07 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني العراق من بطالة مزمنة ورثها من تراكمات الماضي واستفحلت في ظل الحكومات المتعاقبة بعد 2003, وحسب احصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن معدلات البطالة في العراق بلغت مليون و 200 ألف عاطل عن العمل ( والرقم اكبر من ذلك) , والكثير منهم من حملة الشهادات الجامعية, وقد ازدادت البطالة بشكل ملحوظ في العراق بعد 2003 , ولم تضع كل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 المعالجات والحلول لهذه الظاهرة حيث وقفت ع ......





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