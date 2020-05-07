مسلسلات رمضان … في زمن الكورونا - فاطمة ناعوت

2020/05/07 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaoot Instagram: @FatimaNaootشهر رمضان 2020 لا يشبه أيَّ رمضان آخر عرفه الإنسان.



وكذلك مسلسلات هذا العام لا تشبه مسلسلات أيّ رمضان مضى منذ ميلاد التليفزيون المصري في مطلع ستينيات القرن الماضي.



رمضان زمن الكورونا، هو الأقلُّ حظًّا بين سابق الرمضانات؛ من حيث حرمانه من موائد الرحمن الدافئة، والأمسيات الرمضانية المبهجة التي يسهر فيه ......





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