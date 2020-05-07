إشكالية الهوية والمواطنة في الدول التسلطية - سورية نموذجاً - محمد شيخ أحمد

2020/05/07 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_شيخ_أحمد من الواضح أن الإشكاليات التي تنبثق عن هيمنة الأنظمة التسلطية تطول مختلف البنى والفاعليات البشرية في مجتمعاتها، وهو ما يتجلى على المستوى النظري بالجدل الفكري، والسجال الثقافي الذي يتناول الأزمات والمشاكل الناتجة عن تلك الإشكاليات، كمآزق المعاصرة عند تلك المجتمعات، وتضييق الخناق عليها، وتحوّل فضاءاتها إلى حالات سديمية من الصعب تحديدها واختراقها. ولا تطفو تلك الإشكاليات على الس ......





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