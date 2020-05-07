عبد اللطيف: القوى السياسية ليس لديها أي نية باجراء انتخابات مبكرة

2020/05/07 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد السياسي القاضي وائل عبد اللطيف , الخميس , ان اغلب القوى السياسة خاصة الرئيسية ليس لديها أي نية باجراء انتخابات مبكرة وستعمل خلال المدة المقبلة, واصفا ادعاءاتها عبر وسائل الاعلام بانها داعمة ومستعدة لاجراء الانتخابات بانها “كذبة ” وللاستهلاك الإعلامي.وقال عبد اللطيف في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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