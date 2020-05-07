البارزاني يهنئ الكاظمي ويأمل بأن تنجح حكومته في تحقيق الأمن والخدمات للعراقيين

2020/05/07 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، بمناسبة حصول حكومته على ثقة مجلس النواب.

واعرب البارزاني في تغريدة على تويتر، تضمنت اول تعليق لإقليم كردستان على تمرير الحكومة، عن امنياته بالتوفيق للكاظمي بعد انتخابه رئيسا جديدا للوزراء في العراق، والنجاح لحكومته في توفير الأمن والاستقرار والخدمات للعراقيين، وإعادة الحقوق الدستورية لإقليم كردستان.

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