البرلمان العربي يرحب بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي

2020/05/07 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب البرلمان العربي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وأكد رئيس البرلمان مشعل بن فهم السلمي ترحيبه بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العراق، مشيرا الى أن أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

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