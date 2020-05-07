حملة أمنية لاعتقال المتظاهرين في جنوب العراق

2020/05/07 | 12:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظات جنوب #العراق، أمس الأربعاء، اعتقالات جديدة طاولت متظاهرين في #محافظة_المثنى، بالتزامن مع إعلان منح الثقة البرلمانية لحكومة #مصطفى_الكاظمي.وتحدَّثت وسائل إعلام، نقلاً عن مصادر من مدينة السماوة (مركز محافظة المثنى)، أن «العشرات من…

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