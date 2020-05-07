مسلسل “البرنس” لمحمد رمضان يثير انتباه قاضٍ على اجراء قضائي عراقي “خاطئ” متبع من الستينيات!

2020/05/07 | 12:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف القاضي رحيم العكيلي، ان المسلسل المصري “البرنس” الذي يؤديه الممثل محمد رمضان، اثار انتباهه إلى اجراء قضائي “خاطئ” متبع في العراق.وقال العكيلي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “اثار انتباهي في مسلسل (البرنس) كيف دون النائب العام المصري شهادات الشهود بمواجهة المتهم وحضوره”.وأضاف: “هل تعرفون باننا في العراق نتبنى […]

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