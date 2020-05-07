الصين ترد بشدة على ادعاءات بومبيو بشأن كورونا

2020/05/07 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت الصين بشدة على الاتهامات التي وجهها إليها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالوقوف وراء جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، واصفة إياها بالكاذبة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس، بأن بومبيو “يعمد إلى مواصلة الكذب” ضمن إطار هجومه المستمر على بكين بخصوص “كوفيد-19″، مشددة على أن الحكومة […]

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