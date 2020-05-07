2020/05/07 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قاردعا ناشطون وموظفون في ذي قار، اليوم الخميس، إدارة الحكومة ومحافظ ذي قار الجديد الى ضرورة أن يتم تغيير مدراء دوائر المحافظة بالإجماع، بسبب ترهل تلك المؤسسات.وأكد الناشطون في رسالة مناشدة عبر “العهد نيوز”، بأنهم “يطالبون المحافظ الجديد ناظم الوائلي وإدارة المحافظة بضرورة أن يكون هناك إهتمام في تغيير مدراء الدوائر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات في ذي قار لتغيير جماعي لمدراء دوائر المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوات في ذي قار لتغيير جماعي لمدراء دوائر المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).