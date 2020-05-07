متطوعون يبحثون عن رفاة جنود مفقودين منذ الحرب العالمية الثانية

2020/05/07 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على بعد 100 كيلومتر شرقي برلين، كانت حقول قرية كريسين الألمانية موقعا لقتال عنيف بين الجنود النازيين والسوفيات، خلال الحرب العالمية الثانية.كانت للموقع أهمية استراتيجية، لذلك استعر القتال طيلة شهرين، فيما كان النازيون يحاولون منع الجيش الأحمر من السيطرة على برلين.وكانت الخسائر فادحة، ولكن العدد الإجمالي للقتلى والمفقودين لم يكن معروفا.واليوم يعمل […]

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