2020/05/07 | 12:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب هشام الهاشمي: تنتظر الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي تحديات ضخمة؛ 1.مكافحة فيروس كورونا.2.حصر السلاح السائب وتفكيك سطوته أمنياً.3.التصدي لعودة داعش.4.العلاقة مع الولايات المتحدة، الانسحاب الأميركي من العراق وإعفاءات شراء الطاقة الإيرانية من دون عقوبات،وقروض صندوق النقد الدولي.5.عودة الاحتجاجات الشعبية.6.تضاعف معدلات الفقر.7.محاسبة قتلة المحتجين وانتخابات مبكرة.8.ميزانية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 تحديات تنتظر الكاظمي.. هشام الهاشمي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (10 تحديات تنتظر الكاظمي.. هشام الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).