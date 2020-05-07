تدمير اربع مضافات لـ”داعش” والاستيلاء على اسلحة بعملية استباقية غربي الانبار

2020/05/07 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الخميس، بان القوات الامنية تمكنت من تدمير اربعة مضافات لخلايا عصابات داعش الاجرامية بحملة امنية استباقية غربي المحافظة .وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية وبدعم من طيران القوة الجوية والجيش شرعت بعملية دهم وتفتيش تركزت على منطقة الحسينيات غربي الانبار، تمكنت من […]

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