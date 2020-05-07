كورونا يفرق ”سلطان“ عن مربيه الدهوكي

2020/05/07 | 13:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كثيرة هي مآسي فيروس كورونا، ولعل الغريب واللافت فيها هي قصة محمد عبد الحميد الشاب الدهوكي الذي اجبر على مفارقة "أسد" كان اشتراه من إيران قبل اشهر.

ويقول عبد الحميد الذي يسكن محافظة دهوك بإقليم كوردستان، لـشفق نيوز، إنه "وضع الاسد الذي سماه سلطان والذي اشتراه رضيعا في يومه العشرين و قبل احد عشر شهرا من ايران وضعه في حديقة الحيوانات بمحافظة دهوك مع اسد اخر خوفا من الاصابة بفيروس كورونا بعد نصائح من المؤسسات الصحية المختصة".

ويضيف محمد انه "يشتاق لرؤية اسده فيقوم بزيارته اربع مرات في الاسبوع واخراجه من القفص ليتواصل معه املا في انتهاء ازمة فيروس كورونا وحظر التجوال كي يعيد اسده الى المنزل مرة أخرى".

يشار الى ان العديد من المواطنين في دهوك وللوقاية من فيروس كورونا قاموا بوضع حيواناتهم كامانة لدى حديقة الحيوانات في دهوك لحين زوال خطر الوباء

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