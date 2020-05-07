برهم صالح يبارك للكاظمي نيل ثقة البرلمان

2020/05/07 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لنيله ثقة مجلس النواب.

وقال برهم صالح في تغريدة، أباركُ لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نيل الثقة، وبهذا نكون قد تجاوزنا مرحلةً عصيبة في تاريخ وطننا, ويجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت لمواجهة تحديات الصحة والأمن والاقتصاد، ناهيك عن استحقاق الإصلاح والانتخابات النزيهة, واجبنا أن نتكاتف لدعم الحكومة على إنجاز مهامها الجسيمة.

أباركُ لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نيل الثقة، وبهذا نكون قد تجاوزنا مرحلةً عصيبة في تاريخ وطننا.ويجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت لمواجهة تحديات الصحة والأمن والاقتصاد، ناهيك عن إستحقاق الإصلاح والانتخابات النزيهة.واجبنا أن نتكاتف لدعم الحكومة على إنجاز مهامها الجسيمة

— Barham Salih (@BarhamSalih) May 6, 2020

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