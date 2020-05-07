ائتلاف النصر: دعمنا تشكيل حكومة الكاظمي رغم عدم المشاركة بها

2020/05/07 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ ائتلاف النصر تشكيل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، معلنا دعمه لها لمواجهة المخاطر الوجودية التي تهدد الدولة.

وأكد الائتلاف في بيان أنه آثر دعم حكومة الكاظمي رغم عدم مشاركته بها، إيمانا منه بضرورة اخراج البلاد من ازماتها، مطالبا الحكومة بانتهاج سياسة وطنية فاعلة حازمة وحيادية، وبتطبيق نزيه وكامل لبرنامجها الحكومي.

وشدد الائتلاف على ضرورة انشاء تضامن وطني شامل لضمان ادارة صالحة للدولة، محملا الحكومة السابقة مسؤولية الإخفاق في إدارة ملفات البلاد وإدخال العراق في أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية.

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